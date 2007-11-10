У ПР чекають, доки НУ-НС та БЮТ відтанцюють на граблях

Член парламентської фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл в інтерв‘ю Інтернет виданню «Інший бік» заявив, що не вірить у можливість порозуміння між БЮТом та «Нашою Україною» і формування помаранчевої коаліції. На його думку, те що відбувається зараз, є наслідком цих дострокових виборів, які «вилізли всім боком».

”Проблеми коаліції були закладені саме в можливих коаліціянтах БЮТу і „Нашої України”, - заявив нардеп. - З одного боку – це дикі амбіції і апетити Юлії Тимошенко в деяких прагненнях, які не співпадають з її потенційними партнерами по коаліції, з іншого боку - це «мед» створення списку „Нашої України” згідно з принципом „кожної тварі по парі”, який апріорі був приречений на створення подібних конфліктів і дуже серйозних протистоянь інтересів”.

Політик заявив, що він не вірить в можливість формування “так званої помаранчевої коаліції”. “В ній немає 226 голосів, в принципі немає. Хіба що Президент Ющенко вже так дуже жорстко буде наполягати і настоювати, аби вона була створена. Звичайно, ці 226 голосів можуть бути знайдені. Але на сьогоднішній день, за моїми даними, не те що тих 226 голосів, які рахувалися, але й реальних 215 голосів не назбирується,” – зауважив Чорновіл.

Те що ми можемо жити і без коаліції, це всі прекрасно розуміють, - каже нардеп. “Лише ініціатори помаранчевої коаліції демонструють відчуття паніки: останні звинувачення з боку Турчинова на адресу Ющенка - свідчення того, що в БЮТ здають нерви. Всі в очікуванні... Ми чекаємо, доки помаранчеві відтанцюють свій танець на граблях. А вже після того будемо готові до більш активної роботи”.

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