Костенко розповів Симоненку, що таке дефашизація
Лідера КПУ просять ліквідувати всі ознаки
Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО закликав голову Компартії України Петра СИМОНЕНКА керуватися Резолюціями Парламентської Асамблеї Ради Європи, які засуджують злочини комуністичних режимів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО заявив в прямому ефірі на каналі "1+1", полемізуючи з П.СИМОНЕНКОМ на тему необхідності ліквідації символів тоталітаризму.
Ю.КОСТЕНКО нагадав, що ПАРЄ у 1996 та 2006 роках ухвалила дві Резолюції - "Стосовно заходів з ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних режимів" та "Про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів".
Відтак, наголосив лідер УНП, П.СИМОНЕНКО, котрий впродовж багатьох років є членом Постійної делегації ВР України в ПАРЄ, і “котрий багато говорить про демократію, повинен керуватися цими Резолюціями".
Ю.КОСТЕНКО поставив у пряму залежність ліквідацію символів тоталітарного минулого із зростанням рівня життя: «У Німеччині дефашизація країни в різних іпостасях - люстрація, перейменування, освіта, - давали однозначне збільшення доходів кожного громадянина. У Прибалтиці і Польщі після ліквідації комуністичного режиму зріс рівень життя громадян». У зв’язку з цим Ю.КОСТЕНКО висловив переконання у необхідності "ліквідувати усі ознаки тоталітарної системи, які й сьогодні домінують у житті українців".