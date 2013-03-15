Прасолов: Асоційоване членство України в МС зараз не обговорюється

Про це міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Зараз не обговорюється питання про надання Україні статусу асоційованого члена (у Митному союзі - УНІАН). Наскільки мені відомо, в Митному союзі навіть немає такого поняття - асоційований член», - сказав І.Прасолов.

Він підкреслив, що Україна продовжує вивчати питання співпраці з Митним союзом.

«Є економічні дослідження - як спільні україно-російські, так суто українських економічних інститутів. Є різні погляди, різні позиції, тому питання знаходиться в стадії вивчення», - підкреслив він.

І.Прасолов запевнив, що подальші дії робитимуться виключно на основі економічних інтересів.

«Аргументи, які важливі для нас, й тому ми продовжуємо обговорювати ці питання, дивитися на них із різних сторін, перш за все, виходячи з економічних інтересів», - сказав міністр і додав, що від такої співпраці український народ повинен стати багатшим.

Водночас І.Прасолов зазначив, що СНД є для України найважливішим напрямком торгово-економічної співпраці. За його словами, частка країн СНД становить 42% у загальному товарообороті України.

«Найголовніше, що на ринок СНД поставляється продукція з високою доданою вартістю. Це наші традиційні ринки, і наше завдання - розширювати і поглиблювати їх», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв раніше УНІАН, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

6 березня Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Каневі (Черкаська обл.) заявив, що під час останніх переговорів із Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

За словами В.Януковича, вони домовилися продовжити цю роботу не лише на рівні урядів, але й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

Президент також зазначив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, який купується в РФ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ із Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю із МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.