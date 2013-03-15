Кличко у Брюсселі переконував, що час санкцій вже настав
Лідер партії “УДАР” переконаний, що настав час персональних санкцій проти українських високопосадовців.
Лідер партії “УДАР” переконаний, що настав час персональних санкцій проти українських високопосадовців. Про це Віталій Кличко говорив у Брюсселі з керівниками європейських інституцій, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».
За інформацією прес-служби, в Брюсселі В.Кличко провів зустрічі з головою комітету Європарламенту з іноземних справ Ельмаром Броком, президентом Європейської Народної Партії Вільфредом Мартенсом та головою групи ЄНП у парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Яцеком Саріуш-Вольскі. Також В.Кличко передав листи Високому представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Президенту Європарламенту Мартіну Шульцу.
“Сьогодні своїми діями у внутрішній і зовнішній політиці українська влада веде країну до встановлення диктатури та міжнародної ізоляції. Демократичний світ не розуміє, як можна говорити про європейські прагнення, порушуючи усі права і свободи громадян та намагатися підписати Угоду про асоціацію з ЄС, одночасно обговорюючи якісь формати долучення до Митного Союзу”, – підкреслив В.Кличко.
За його словами, українська влада на чолі з Президентом Віктором Януковичем повинна усвідомлювати серйозність наслідків своїх дій. “Громадяни України не мають бути заручниками такої політики влади. Тому міжнародні санкції повинні стосуватися не України в цілому та її громадян, а високопосадовців, з реальними прізвищами і посадами. Ці санкції повинні позбавити українську владу можливості ховати свої статки за кордоном і почуватися безкарними за корупційні дії, порушення прав і свобод громадян, вибіркове правосуддя, знищення парламентаризму. “УДАР” пропонує розслідування щодо рахунків українських високопосадовців, прокурорів та суддів , бізнес-операцій та їхнього майна за кордоном”, - зазначив В.Кличко.
Він запевнив, що партія “УДАР” послідовно виступає за приєднання України до європейського співтовариства та здійснення усіх необхідних для цього кроків. Зокрема, підписання Угоди про асоціацію з ЄС і створення зони вільної торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня В.Кличко у Вашингтоні обговорив із заступником державного секретаря США Вільямом Бернсом питання запровадження міжнародних санкцій проти українських високопосадовців.