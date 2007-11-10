Сваха Симоненка потрапила в Раду

Центральна виборча комісія видала тимчасові посвідчення народних депутатів Верховної Ради 6-го скликання 18 представникам Блоку Литвина.

Як передає Українська правда, вони також одержали значки народних депутатів.

Як відзначив в інтерв`ю журналістам заступник голови ЦВК Андрій Магера, наразі зареєстровано 18 народних депутатів від блоку Литвина. "Двоє будуть зареєстровані найближчим часом", - відзначив Магера.

Він нагадав про рішення зареєструвати народним депутатом Катерину Ващук у зв`язку з тим, що керівник Миколаївської облдержадміністрації Олексій Гаркуша висловив бажання продовжувати роботу в органах виконавчої влади.

За словами Магери, Ващук як народний депутат буде зареєстрована ЦВК у понеділок.

Магера відзначив, що питання про реєстрацію члена Блоку Литвина Віктора Пилипишина буде теж вирішено найближчим часом.

За його словами, заява від Пилипишина з проханням про реєстрацію народним депутатом Верховної Ради надійшла тільки в п`ятницю.

Крім того, заступник голови ЦВК в черговий раз заявив, що зареєстрованих народних депутатів шостого скликання достатньо для проведення засідання Верховної Ради.

"У рішенні Конституційного суду від 2002 року чітко сказано, що для проведення засідання достатньо більшості від конституційного складу (226 голосів)", - сказав Магера.

"Немає ніяких перешкод, щоб зареєстровані депутати прийняли присягу", - додав він.

У той же час Магера наголосив, що для початку роботи Верховної Ради має бути ухвалено рішення підготовчої групи, що призначить час засідання парламенту.

На сьогодні ЦВК зареєструвала 279 народних депутатів з 450 обраних.

Катерина Ващук є свахою лідера КПУ Петра Симоненка.