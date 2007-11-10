Нашоукраїнець пояснив регіоналам, що вони отримали

Член Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Ключковський вважає, що неучасть представників Партії регіонів у засіданнях робочої групи з підготовки першої сесії ВР шостого скликання “обумовлене аж ніяк не тими аргументами, на які посилається ПР”. Про це він сказав у коментарі сайту RAZOM.

“З моменту опублікування офіційних результатів виборів ці особи є новообраними народними депутатами. Тобто вони набули статусу, тільки не набули повноважень. А участь у підготовчій групі пов’язана із статусом, а не з повноваженнями, - пояснив він. - Реєстрація у цьому відношенні нічого не змінює, бо повноваження набуваються з моменту складення присяги, а підготовча група завідомо працює до складення присяги народних депутатів. Тому ця аргументація несерйозна”.

Ключковський назвав теперішню поведінку “регіоналів” “певною мірою повторенням процесу 2006 року, коли навіть вже після початку роботи ВР і складення присяги ПР затягувала роботу через блокування трибуни і зрив засідань ВР з метою отримати резерв часу для певних дій”.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності неподання ПР документів для реєстрації народних депутатів у ЦВК до 16 листопада, Ключковський зазначив, що її представники заявляли, що сьогодні подадуть документи на реєстрацію народних депутатів. “Якщо вони, публічно заявляючи що подадуть документи, знов цього не зроблять, це буде явним сигналом того, що вони ведуть політичні ігри і є ризик, що вони ніколи не подадуть документи до ЦВК”.

За словами Ключковського, “такий розвиток подій є вкрай небажаним для України, оскільки буде підривати основи державності і конституційного ладу”.

“Країні знову загрожуватиме криза. Адже з одного боку ВР буде неповноважною, бо присягу складе менш як 300 депутатів, з іншого боку ВР не можна розпустити. Виникне колізія між двома конституційними нормами, виходити з якою буде дуже важко і можливо тільки з допомогою КС. А це є повільним процесом і, на жаль, політично заангажованим”, - підкреслив Юрій Ключковський.