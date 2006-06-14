Безсмертний хоче шукати компроміс

Один із лідерів блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ закликає до пошуку компромісу під час створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, виступаючи на засіданні парламенту, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що залишилось 10 днів для формування коаліції. За його словами, це - надскладне завдання. «Ми повинні не залякувати один одного, а шукати компроміс», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Відповідаючи на заклик лідера СПУ Олександра МОРОЗА запровадити пропорційний принцип розподілу посад, починаючи від керівників райдержадміністрацій, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що зараз голови райдержадміністрацій ні перед ким ні за що не відповідають. Тому, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, необхідно закінчити політичну реформу щодо місцевого самоврядування.