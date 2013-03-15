Україна віддасть екс-прем’єра Абдуллоджонова Таджикистану

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив слідчий суддя Володимир Бугінь.

Арешт буде застосовано до вирішення питання передачі А.Абдуллоджонова правоохоронним органам Таджикистану, за рішенням яких він був оголошений в міжнароний розшук.

Таким чином, суд задовольнив подання прокуратури Київської області, яка наполягала на застосуванні цього заходу стосовно колишнього голови уряду Таджикистану.

“Застосувати екстрадиційний арешт відносно Абдумаліка Абдуллоджанова до вирішення питання про передачу його правоохоронним органам Республіки Таджикистан, але не більше, ніж на 12 місяців”, - зазначається в рішенні суду.

Обгрунтовуючи таке рішення, суд зауважив, що в матеріалах справи відсутні будь-які дані про позбавлення А.Абдуллоджанова громадянства Таджикистану. Крім того, немає даних, які б підтверджували отримання ним статусу біженця на території України.

Дане рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано А.Абдуллоджонова, який був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання відбулося, коли А.Абдуллоджонов прибув до України із США. На батьківщині А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту у 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Протягом останнього десятиліття А.Абдуллоджонов жив у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори в 1994 році, і Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.

У лютому Генеральна прокуратура Таджикистану направила до Києва запит про екстрадицію колишнього прем'єра.

Правозахисна організація Amnesty International і Регіональне представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликали владу України не видавати А.Абдуллоджонова Таджикистану.