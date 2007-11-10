Ющенко поїхав садити ліс у Херсонській області
12:42, 10 листопада 2007Політика
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Та взяти участь у мітингу з нагоди події
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Херсонської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у посадці лісу на території Цюрупинського району, що постраждав унаслідок лісових пожеж у серпні ц.р. У посадці лісу також візьмуть участь глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та керівництво Секретаріату.
Окрім того, у Цюрупинському районі глава держави візьме участь у мітингу з нагоди відновлення лісу.
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