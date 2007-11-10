Ющенко поїхав садити ліс у Херсонській області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – участь у посадці лісу на території Цюрупинського району, що постраждав унаслідок лісових пожеж у серпні ц.р. У посадці лісу також візьмуть участь глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та керівництво Секретаріату.

Окрім того, у Цюрупинському районі глава держави візьме участь у мітингу з нагоди відновлення лісу.