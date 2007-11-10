Ющенко знову заперечує передвиборчу обіцянку Тимошенко

Для переходу на контрактну службу Збройними силами України протягом 2,5 року необхідно виділити 47 млрд. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час церемонії складання військової присяги на вірність українському народові молодим поповненням окремого Новоросійсько-Київського орденоносного полку Президента України.

“2009 рік – буде останнім роком загального призову. Я переконаний, що за цей час, який залишився нам треба дуже багато зробити – сама програма переходу на контрактну основу в найближчі два з половиною року оцінюється приблизно в 47 мільярдів гривень”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив що захист Батьківщини є дуже важливою професією, якій треба вчитися багато років. При цьому він додав, що сучасна армія та Міноборони в цілому – це високотехнологічні відомства, - тому виконувати поставлені завдання здатні тільки професіонали.

В той же час Президент підкреслив, що грошове питання не є найголовнішим у переході на контрактну військову службу, хоча це не мала сума для національного бюджету.

За його словами, питання полягає в тому, щоб за цей час створити гідні умови для військовослужбовців, для яких служба в армії стане власною професією.

Глава держави також додав, що він хотів би, щоб вся країна та всі державні установи пам’ятали, що обороноздатність армії та її висока підготовка є обов’язком кожного громадянина.

«Ми все повинні зробити для того, щоб ми мали високотехнічну, технологічну українську армію», - сказав В.ЮЩЕНКО і запевнив, що не втрачатиме жодного дня для того, щоб розбудовувати міць українського війська. Звертаючись до військовослужбовців Президент наголосив, що він високо цінує їхню службу в ім’я України в сучасних умовах.