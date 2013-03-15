Опозиція розказала Рибаку, що слід зробити для розблокування Ради

На нараді у голови Верховної Ради опозиційні фракції піднімали питання щодо призначення дати виборів Київського міського голови, а також розгляду «опозиційних» законодавчих ініціатив не лише у середу, а й у будь-який день роботи парламенту у пленарному режимі.

Про це голова ВР Володимир Рибак сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

Сьогодні В.Рибак провів нараду з представниками депутатських фракцій, на якій йшлося про шляхи врегулювання ситуації у парламенті.

В.Рибак повідомив, що на нараді були присутні заступники керівників фракцій. «Ми з’ясували, які питання є в опозиції. Вони сформулювали кілька питань, за умови вирішення яких буде розблоковано роботу парламенту», - зазначив він.

В.Рибак в інтерв'ю зауважив, що «вибори для опозиції вже почалися», і висловив думку, що якщо опозиція так поводитиметься і далі, «то вона не встигне виконати взяті на себе обіцянки» перед виборцями. При цьому він вкотре наголосив на важливості нормалізації роботи вищого законодавчого органу в інтересах країни: «Треба виконувати закони та зобов’язання перед Радою Європи», - зазначив В.Рибак, і висловив сподівання, що ці питання об’єднають депутатів від усіх політичних сил.

«Я сподіваюся, що наступного тижня Верховна Рада працюватиме», - сказав він.