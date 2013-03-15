Рибак не проти стати доторканним

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.Рибак у контексті подій, які відбуваються у парламенті, заявив, що всі депутати повинні відповідати за свої дії, а тому недоторканність необхідно скасувати.

«Я підтримую думку, що депутати повинні бути відповідальними і зробити все, аби люди, які їм повірили і їх обрали, отримали краще життя», - сказав він.

На тему: Експерти розповіли, навіщо владі потрібне скасування депутатської недоторканності

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 2012 року ВР ухвалила законопроект, яким пропонувалося вилучити з Конституції статті, що забезпечують недоторканність не тільки народних депутатів, а також Президента України та суддів усіх рівнів, і направила його до Конституційного Суду.

10 липня КС оприлюднив рішення, згідно з яким суд погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України та суддів.

12 березня 2013 року народний депутат від Партії регіонів Валерій Писаренко зареєстрував у парламенті проект постанови щодо встановлення термінів для надання пропозицій до законопроекту, яким передбачається внести зміни до Конституції України в частині зняття із народних депутатів недоторканності.

Як зазначається у проекті постанови, акт ухвалюється «з метою забезпечення реалізації вимог статті 159 Конституції України та завершення конституційної процедури розгляду проекту Закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності (реєстр. № 0977), у зв’язку з Висновком Конституційного Суду України від 10 липня 2012 року у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності цього законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України».

В.Писаренко пропонує обмежити термін подання пропозицій та поправок до законопроекту до 5 квітня.

Комітети Верховної Ради з питань правової політики, з питань бюджету, з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, з питань європейської інтеграції мають опрацювати пропозиції та поправки до законопроекту до 12 квітня.

Комітет ВР з питань правової політики до 16 квітня має організувати надання народним депутатам документів, передбачених частиною 3 статті 150 Регламенту Верховної Ради України.

Розгляд законопроекту, відповідноі до проекту постанови, має відбутися 18 квітня.