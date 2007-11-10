Іноземні інвестори сприяють корупції в Україні?

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Бельгії та Люксембургу Ярослав КОВАЛЬ закликає іноземних інвесторів не сприяти корупції в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив 9 листопада в Антверпені на відкритті конференції “Україна. Значний крок вперед”, організованої Торгово-промисловою палатою Фландрія-Україна.

“Корупція базується також на поведінці іноземних інвесторів і їхньому ставленні до проявів корупції... Ніхто не вимагає культивувати цей нелегальний спорт”, - сказав посол.

Він зазначив, що Україна зробила ряд значних кроків у боротьбі з цим негативним явищем, зокрема, шляхом внесення змін до законодавство з боротьби з корупцією протягом 2006 року та ратифікації Додаткового протоколу до Європейської конвенції про боротьбу з корупцією.

Я.КОВАЛЬ також нагадав, що за підсумками 2006 роки близько 6 тис. протоколів про корупційну діяльність чиновників було передано до судових інстанцій, 5126 осіб понесли адміністративне покарання.

Він також звернув увагу на те, що деякі скарги іноземних інвесторів на зайвий бюрократизм в Україні є безпідставними і є наслідком недостатності знань щодо існуючих в Україні процедур та законодавчих норм. У зв’язку з цим Я.КОВАЛЬ порадив іноземним інвесторам користуватися послугами українських експертів з питань законодавства для успішної роботи в Україні.