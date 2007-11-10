Тимошенко пішла армією до президентського крісла?

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що БЮТ використає негативну реакцію президента на скасування призову до армії з 2008 року для підготовки до президентських виборів.

У своїй статті в "Дзеркалі тижня" Сунгуровський стверджує, що БЮТ не має реальних можливостей реалізувати цю ініціативу і використає її провал для підготовки до президентських виборів 2009 року.

За його словами, ініціатива скасування призову в армію є явним втручанням у повноваження президента, і БЮТ навряд чи міг розраховувати на позитивну реакцію голови держави.

"НУ–НС", природно, його підтримує, провідні спеціалісти у сфері безпеки також, домагаючись припинення ініціативи. Головне завдання БЮТ на цьому етапі — не допустити аргументованих широких дебатів (або постаратися звести їх у площину неаргументованих емоційних перепалок) із метою не скомпрометувати себе в очах співвітчизників", - вважає він.

Таким чином, за його словами, у БЮТ з’являється можливість в умовах тиску союзників по коаліції і "в інтересах збереження її єдності" відмовитися від своєї ініціативи і виступити в очах виборців у ролі рятівника коаліції.

"Провал "антипризовної" ініціативи дає Юлії Володимирівні як майбутньому претендентові на президентство привід для апеляції до виборців: мовляв, дані вам обіцянки не виконано через протидію з боку не лише опозиції, а й союзників", - вважає експерт.

"Розрахунок досить простий. От тільки державні інтереси та інтереси громадян у цій схемі, як кажуть в Одесі, "не особенно при чем", - додав Сунгуровський.

Українська правда