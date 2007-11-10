У понеділок Ющенко знову візьметься за ДАІ

Повідомлення прес-служби Президента

12 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з питань діяльності Державтоінспекції МВС України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, нарада розпочнеться о 9 год. 30 хв. на території МВС України (вул. Богомольця, 10). Акредитацію журналістів проводить прес-служба МВС за тел. 256-15-96, 254-75-18 до 17 год. 30 хв. 11 листопада.

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