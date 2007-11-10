Смешко розповів, за що Ющенко йому мститься

Екс-голова СБУ Ігор Смешко вважає указ президента про позбавлення його рангу надзвичайного і повноважного посла "яскравим прикладом політичної помсти".

Про це він заявив у п`ятницю в ефірі радіо "Свобода".

"Цей указ виданий з грубим порушенням Конституції та законодавства. І, на жаль, є яскравим прикладом політичної помсти і переслідування за критику з використанням свого службового становища президента країни", - переконаний Смешко.

На думку екс-глави СБУ, причиною цього кроку стали два його виступи – на радіо "Свобода" 19 вересня та на "Українському форумі" 16 жовтня, де він заявляв про провал версії про отруєння президента на дачі екс-заступника глави СБУ Володимира Сацюка та про відповідальність президента за політичну кризу в країні.

Смешко підтвердив, що збирається подавати позов до суду проти президента. "Зараз мої адвокати готують відповідне подання", - зазначив він.

За його словами, в законі про дипломатичну службу визначений окремий параграф, в якому ідеться про позбавлення дипломатичних рангів.

"З часу, коли ранг був присвоєний, наступила юридична подія. Перервати її в часі, відмінивши указ трирічної давнини, неможливо, тому що в законі визначено: позбавлення дипломатичних рангів можливе лише за вироком суду або позбавлення громадянства України", - переконаний Смешко.

Як повідомлялося, 29 жовтня Віктор Ющенко позбавив Смешка дипломатичного рангу надзвичайного i повноважного посла, скасувавши відповідний указ тодішнього президента Леоніда Кучми як такий, "що виданий безпідставно".

Також у понеділок з таким же формулюванням Ющенко іншим указом позбавив військового звання генерал-майора колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Українська правда