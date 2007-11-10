Ющенко: парламентарі пропонують знову якусь війну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всі парламентські політичні сили до діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав після церемонії складання військової присяги на вірність українському народові молодим поповненням окремого Новоросійсько-Київського орденоносного полку Президента України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогоднішній день найголовніше для українського політикуму - пройти етап дискусії і формування коаліції. Президента турбує те, що українська політика залишається в стані агресії – «я не бачу політиків, які пропонують взаємний діалог. Враження таке, що вибори закінчились – “військове положення” начебто знято – пройшли люди в парламент і пропонують знову якусь війну». Він переконаний, що суспільство дало мандати народним депутатам не для того, щоб залишались в країні непорозуміння, оскільки обов’язком кожного політика є сідати за стіл переговорів. «Я не бачу цих столів, я не бачу цих переговорів – мене це турбує тому, що без діалогу не можливо дати відповідь на ключові питання української політики – як принести політичну стабільність перш за все в український парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я хотів звернути увагу лідерів політичних сил не забути про одне – вони пройшли в український парламент формувати стабільність політичного характеру, без якої ні про економічний розвиток, ні про боротьбу з цінами, ні про які економічні соціальні чи гуманітарні проекти просто не прийдеться говорити», - наголосив Президент.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи внесе Президент кандидатуру Анатолія ГРИЦЕНКА на посаду міністра оборони України у новому уряді, В.ЮЩЕНКО сказав: «хай збирається коаліція, хай формується пропозиції по складу Кабінету міністрів… я свою позицію висловлю по цьому питанню, коли це питання буде нагальним».