Україні для вступу до СОТ залишилося ще трішки

Україна для завершення процесу вступу до Світової організації торгівлі має прийняти ще кілька незначних поправок до законів.

Про це повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН в Антверпені заступник міністра економіки України Наталія БОЙЦУН.

«Поправки до законів, до яких висуваються вимоги, в процесі засідання Робочої групи щодо СОТ », - сказала вона.

Н.БОЙЦУН не уточнила, про яку кількість законів йдеться, зазначивши тільки, що, зокрема, необхідно прийняти невеликі поправки в три закони, які регулюють процедуру антидемпінгового розслідування.

«Ми змінюємо в них кілька формулювань, приводимо у відповідність з правилами ВТО, адже таке було зауваження Робочої групи в Женеві. Це не означає, що ми приймаємо нові закони. Ми просто знаходимо останні нестикування, і приводимо їх у відповідність», - сказала заступник міністра економіки.

Н.БОЙЦУН ще раз підкреслила, що велику частину роботи, необхідної для вступу до СОР, Україна вже зробила.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2007 р. делегація України на чолі із заступником міністра економіки Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ провела в Женеві (Швейцарія) чергове неформальне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, в ході якого вдалося погодити практично всі положення Звіту Робочої групи, окрім параграфа про застосування експортних мит. Наступне засідання Робочої групи має відбудуться наприкінці листопада цього року.

На сьогодні Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану, котрий вимагає визнання державним боргу в 27 млн. доларів, який залишився, на думку цієї країни, з часів Радянського Союзу. Всього Україна підписала 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Джерела в Міністерстві економіки стверджують, що останній, 5-й протокол, з Киргизстаном, може бути підписаний до 20 листопада.