Посол України в Бельгії знайшов найскладнішу проблему реформ

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Бельгії та Люксембургу Ярослав КОВАЛЬ вважає найскладнішою проблемою в проведенні економічних реформ в Україні необхідність змінювати менталітет людей.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це посол заявив 9 листопада в Антверпені на відкритті конференції “Україна. Значний крок вперед”, організованої Торгово-промисловою палатою Фландрія-Україна.

“На моє переконання, людській фактор був і залишається найскладнішою проблемою в процесі економічних змін в Україні. На практиці, це означає потребу радикально змінити менталітет людей, якій був сформований протягом майже 70 років радянського режиму”, - сказав посол.

Я.КОВАЛЬ наголосив на важливості навчити кілька поколінь українців, які вже й сьогодні успішно просувають українську економіку, тому, як думати і діяти в рамках складних умов ринкової економіки, як реалізувати свій потенціал та вижити в умовах бізнес суперництва.

Разом з тим посол зазначив, що багато чого в цьому напрямку вже вдалося зробити.

“Ми зараз можемо пишатися тими здобутками в усіх сферах соціально-економічного життя України. Позитивні економічні трансформації в Україні порівняно з початком 90-х є беззаперечними, і визнані на міжнародному рівні”, - сказав він.

При цьому Я.КОВАЛЬ зазначив, що Україні ще багато чого залишається зробити для досягнення європейського рівня культури бізнесу та стандартів, необхідних для членства в ЄС. При цьому, посол звернув увагу присутніх, що в цьому Україна спирається на поради своїх західних партнерів.