Чорновіл: Тимошенко купила майже половину ”Нашої України”

Кандидат в депутати Верховної Ради від Партії Регіонів Тарас Чорновіл впевнений, що "все, що відбувається останнім часом в українській політиці, – гра Тимошенко". Про це політик заявив в інтерв`ю "Главреду". "...Через рік вона зможе спровокувати скандал, коли не її руками, то руками Президента чи «нашоукраїнців» буде розвалено демократичну коаліцію, а сама Тимошенко піде у відставку з посади прем’єра. Після чого скаже: «Дивіться, мене знову зрадили. Я одна біла й пухнаста, а вони всі погані, всі однакові». І красиво піде на президентські вибори..", - таким бачить майбутнє демократичної коаліції регіонал. "Я думаю, що в Секретаріаті Президента лікті собі кусають за ті квітневі й травневі укази про дострокові вибори. Адже Ющенко своїми руками створив для Тимошенко плацдарм для президенства – це ж була її гра! Взагалі, складається враження, що все, що відбувається останнім часом в українській політиці, – гра Тимошенко. Її б енергію, та в мирних цілях....

...Бо поки Ющенко шарпається між усіма, Тимошенко вже купила майже половину фракції «Наша Україна»! Вона веде переговори з Кириленком, підписано угоди між НСНУ і БЮТ... Я ж відразу сказав: БЮТ підписав договір із БЮТ – немає уже Кириленка як представника «Нашої України», - заявив Тарас Чорновіл.