Регіони і Блок Литвина прийшли у Верховну Раду

У Верховній Раді розпочалося засідання підготовчої групи з проведення першої сесії парламенту 6-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у засіданні беруть представники усіх 5 політичних сил, що пройшли до парламенту, - БЮТ, «Наша Україна – Народна самооборона», Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина.

Таким чином, під час сьогоднішнього засідання є кворум для того, щоб розпочати роботу підготовчої групи.

Всього до складу підготовчої групи входить 30 осіб.

Як повідомила журналістам представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, від її політичної сили не братимуть участь у засіданні прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ (який планує взяти участь у переговорах у Киргизії щодо вступу України до СОТ) і перший віце-прем`єр Микола АЗАРОВ, який уже перебуває у Бішкеку.

Вона також наголосила, що під час сьогоднішнього засідання планується обрати керівництво підготовчої групи, тимчасову президію ВР, а також визначитись з датою відкриття першої сесії парламенту.