Члени підготовчої групи ВР не змогли обрати керівника і пішли на перерву

У роботі групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України 6-го скликання оголошено півгодинну перерву, оскільки не відбулося результативного голосування щодо керівника цієї групи. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив представник “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що Партія регіонів запропонувала на посаду голови робочої групи представника КПУ Адама МАРТИНЮКА, а НУ-НС запропонував свого представника – Романа ЗВАРИЧА.

Під час голосування ці дві кандидатури отримали рівну кількість голосів – по 15.

За кандидатуру А.МАРТИНЮКА голосували представники фракцій КПУ, Партії регіонів та представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, участь у сьогоднішньому засіданні беруть представники усіх 5 політичних сил, що пройшли до парламенту, - БЮТ, «Наша Україна – Народна самооборона», Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

Таким чином, під час сьогоднішнього засідання є кворум для того, щоб розпочати роботу підготовчої групи.