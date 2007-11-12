Соцпартія заявляє, що Ющенко вкрав у Цушка план реформування ДАІ

Соціалістична партія звинувачує Президента Віктора Ющенка в запозиченні у міністра внутрішніх справ Василя Цушка його ініціатив з реформування діяльності Державної автомобільної інспекції.

Про це йдеться в заяві прес-служби СПУ.

СПУ відзначає, що Цушко не раз піднімав проблему реформування ДАІ, зокрема виступаючи у Верховній Раді із звітом про діяльність цього відомства, з його подачі в парламенті був зареєстрований законопроект, який передбачає спеціальну систему балів при штрафах за порушення на дорозі.

"Тепер Віктор Ющенко узяв на озброєння дані новації і презентував їх як власні розробки. Бажання Ющенка змінити ситуацію на дорогах за допомогою нової системи штрафів і кадрових перестановок в Державтоінспекції - не більш, ніж піар, за допомогою якого Президент намагається підняти свою популярність", - мовиться в заяві.

СПУ вважає, що Ющенко намагається підняти рейтинг свого блоку "Наша Україна - Народна самооборона", обіцяючи навести порядок на дорогах, використовуючи для цієї мети технологію, яку застосувала на виборах лідер блоку її імені Юлія Тимошенко, пообіцявши відмінити призов в армію вже з 2008 року.

"Це (обіцянка) дозволила БЮТ завоювати від 5 до 7% голосів, Віктор Ющенко вирішив скопіювати цей успіх, пообіцявши в черговий раз реформувати ДАІ і покарати даїшників", - вважає прес-служба.

СПУ упевнена, що черговий указ Президента навряд чи щось змінить в системі ДАІ, зате продемонструє бажання Ющенка одержати контроль над силовими структурами, зокрема над МВС, і розставити там свої кадри.

"Ющенко прагне позбавитися професіоналів в МВС, маскуючи це наміром ліквідовувати хабарництво і корупцію в міліції", - вважає СПУ.

При цьому в заяві наголошується, що рівень корупції в міліції зашкалював тоді, коли МВС очолював Юрій Луценко, а смертність на дорогах зросла після президентського указу про ліквідацію ДАІ в липні 2005 року.

Нагадаємо, що 12 листопада Ющенко розкритикував роботу МВС, ДАІ і "Укравтодору".

Зокрема він називав високим рівень корумпованості МВС і ДАІ, звинуватив ДАІ в непрофесіоналізмі, а від "Укравтодору" зажадав поліпшити якість автодоріг і своєчасно проводити їх ремонт.

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