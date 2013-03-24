Кравчук бачить, що виборів у Києві не хоче ні влада, ні опозиція

На сьогодні в проведенні виборів у Києві не зацікавлена як влада, так і опозиція, але все ж таки більше влада. Про це в ефірі «5 каналу» заявив перший президент України Леонід Кравчук.

«На сьогодні можна говорити, що і влада не хоче і опозиція не хоче, можливо тільки партія влади більше не хоче. Якщо порівняти, взяти 100%, то 70 на 30. Але говорити, що не хоче лише Партія регіонів, я б так не наважився говорити, у мене нема такого аналізу, тому з усього, що відбувається в Україні, у Києві я бачу, що дуже важко знайти консенсус у рішенні того, чи іншого питання, навіть якщо воно є надзвичайно важливим для України, чи для якогось регіону. Я вважаю, що вибори в столиці, і загалом ситуація в столиці, з прийняттям закону про столицю, з прийняттям рішення щодо виборів дострокових, що також приймалося складно, і не пішли на користь Києву. Тобто, до цього часу приймаються рішення в столиці, я без перебільшення можу сказати, не на користь столиці», - заявив Кравчук.