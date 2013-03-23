Експерти прогнозують три варіанти виборів у Києві

Про це на прес-конференції в УНІАН сказали політолог, директор компанії GMT Group Анатолій Луценко і політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Вони висловили переконання, що опозиція могла домогтися прийняття в парламенті остаточного рішення про проведення в столиці місцевих виборів 2 червня, але не зробила цього через невизначеність з єдиним кандидатом на посаду Київського міського голови.

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За словами О.Голобуцького, ситуація в парламенті свідчить про те, що вибори мера Києва і можливі вибори в Київраду розглядаються всіма політичними силами як певний “праймеріз” президентських виборів. “Причому праймеріз більше не загальний як для влади і для опозиції, а саме для опозиції. Опозиція розраховує на перемогу і тому ми бачимо картину, коли вже кілька місяців триває боротьба внутрішня в самій опозиції (щодо визначення єдиного кандидата в мери — УНІАН)”, - зазначив він.

“Але думаю, що вибори мера все ж будуть проведені влітку і вони будуть позачерговими. Тобто мера обиратимуть на 1,5 роки. І це буде певний компроміс (між провладними силами та опозиційними - УНІАН). Вибори відбудуться, але цікавість і інтерес багатьох політиків до цих виборів буде на багато меншою, бо тільки на 1,5 роки буде обраний мер”, - сказав О.Голобуцький.

“Шанси перемогти в такому варіанті у Олександра Попова (як кандидата від влади - УНІАН) збільшуються через те, що не багато хто в нашій країні може кинути ресурси заради такого короткого терміну, на який обиратимуть мера. Таким чином, якщо Кличко не висувається на цю посаду при цих повноваженнях і при такому строку, Попов, який має зараз 20 відсотків голосів електорату, має всі шанси влітку, коли активність киян буде низькою, перемогти на виборах”, - продовжив експерт.

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А.Луценко також зазначив, що багато і оглядачів, і політиків назвали ситуацію в парламенті з прийняттям рішення щодо проведення місцевих виборів в столиці “договорняком”.

“Люди мають і інсайдерську певну інформацію, і воно так сумарно виглядало. Тому що на справді були шанси достатньо великі при певній правильній політичній поведінці у опозиції відстояти ситуацію по Києву, так само як перед тим вона змогла відстояти ситуацію по Василькову. І можна було досягти багатьох бонусів від позитивного голосування. Але “партію” відклали”, - зазначив політолог.

Він підтвердив думку попереднього спікера щодо проведення виборів мера Києва влітку як позачергових. Так, як зазначив А.Луценко, загалом можна спрогнозувати три основних варіанти рішення Конституційного Суду щодо виборів в Києві. “На сьогоднішній момент може бути кілька сценаріїв розвитку подій. Перший сценарій, який мені здається, найбільш вірогідним — це те, що КС прийме рішення про позачерговість обох виборів: і мера, і Київради. Це означатиме, що вибори будуть відбуватися на 1,5 роки”, - сказав він. При цьому звернув увагу на ризики, що існуватимуть для політиків в такому випадку: “За 1,5 роки в Києві можна вбити будь-яку кар'єру, тому ми що розуміємо, який обсяг завалів на сьогоднішній момент є і в господарстві, і в земельних питаннях. І людині за рік навіть фізично, навіть якщо вона буде ефективно працювати і приведе ефективну менеджерську команду без правоохоронних органів буде надзвичайно складно все це вирішувати”.

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Інший “сценарій” рішення КС, за словами політолога, - відкладення виборів як таких. “Тому що є зараз юридична колізія, яка дозволяє це зробити. Суть полягатиме в тому, що чергові місцеві вибори за новим законом повинні проходити в 2015 році і, відповідно, для того, щоб зберігати черговість, КС може сказати, що в Києві виборчий процес треба ввести в загальнодержавне правове поле, тобто провести вибори разом з усіма місцевими виборами в 2015 р.”, - пояснив експерт.

Третій можливий варіант рішення КС, який А.Луценко назвав “єзуїтським” — проведення в цьому році лише виборів мера, а Київради - відкласти на 2015 рік. “Бо з нинішнім складом Київради опозиційному меру взагалі нічого не вдасться зробити і київська влада стане великою братською могилою для тих, хто прийде від опозиції”, - прокоментував він.

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А.Луценко переконаний, що якщо опозиція “профукає” Київ як електоральний майданчик, то говорити про якесь досягнення і розширення електоральної бази на президентських виборах вже не можна буде. Водночас наразі, за його словами, опозиція однозначно втратила ініціативу і не робить “свій порядок денний” для влади.

“Нинішня опозиція навіть “в трьох соснах”, якою є ситуація в Києві — заблукала. Це при тому що було рішення комітету ВР підтримати постанову відповідну (про вибори на 2 червня). Ініціативу по Києву можна було не втратити і загострити, показати на справді, що не тільки проявляють позицію голосуванням, а й борються за Київ. А на сьогодні ми бачимо відкладену партію”, - висловився критично експерт щодо дій опозиції.