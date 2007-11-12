Шуфрич розказав, як розривався між Керчю і Бердянськом

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, перебуваючи в Запорізькій області - одному з найбільш постраждалих від різкого погіршення погодних умов регіоні, назвав «дуже складною ситуацію в Бердянську».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Н.ШУФРИЧА, за словами міністра, «місто було повністю відключене від енергозабезпечення, місто фактично стояло перед реальним ризиком опинитися без поставок води, без роботи каналізаційних систем, була загроза зупинки роботи хлібокомбінатів, лікарень та інших установ, які забезпечують життєдіяльність міста».

Як зазначив Н.ШУФРИЧ, «було створено штаб, яким я вимушений керувати з Керчі. Були залучені сили з сусідніх областей, зокрема з Донецької, вночі в Бердянську вже перебувало понад 200 рятувальників і більше 20 одиниць техніки».

При цьому міністр відзначив високу оперативність енергетиків, які знайшли резервну лінію з Маріуполя, що забезпечила вчора в районі 21.00 електропостачанням м. Бердянськ, «і необхідності масштабної рятувальної операції в місті вдалося уникнути».