Верховну Раду ніхто не хоче охороняти

Останнім часом з числа охоронців Верховної Ради звільнилося більше 20 чоловік.

Про це «Делу» повідомило джерело в комендатурі парламенту. «Сьогодні (12 листопада, день роботи підготовчої депутатської групи) хлопцям доведеться стояти до самого кінця засідання, оскільки змінити їх нікому, — зізнався співробітник охорони. — Навіть відійти на п`ять хвилин проблематично». Причина кадрового голоду в службі охорони Верховної Ради — низька зарплата її співробітників. На даний момент вона трохи більше 1200 гривень. «Звичайно, на такі гроші ніхто не хоче йти. За останній час на роботу влаштувалися всього дві-три нові людини», — пояснюють у службі. Кияни в охорону йдуть неохоче, тому набирають переважно іногородніх.

Охорону будівлі Верховної Ради, згідно з законодавством, здійснюють співробітники Управління держохорони. Її начальник Валерій Гелетей відмовився назвати кількість правоохоронців, задіяних в цій роботі. «Стільки, скільки для цього потрібно, — відрізав він. — Точну цифру ми не оприлюднюємо».

Гелетей не заперечує, що в комендатурі Ради і в Управлінні держохорони дійсно є «текучка» кадрів. «Проте вона робоча і не перешкоджає роботі відомства», — запевнив він.

Начальник держохорони підтвердив, що співробітник охорони, що прийшов «з вулиці», одержує близько 1200 гривень. Але зарплати можуть вирости, якщо буде прийнято проект закону, запропонований Гелетеєм. «У ньому передбачено, що служба охорони одержить статус національної», — відзначив її керівник. Окрім зарплати, зміниться також і структура правоохоронного органу.