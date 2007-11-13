Василь Кисельов розповість про причини «саботажу» Партії регіонів

13 листопада о 13-00 в інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція кандидата в народні депутати від Партії регіонів Василя Кисельова на тему: «Істинні причини «саботажу» Партії регіонів». Після прес-конференції Василь Кисельов відповість на питання читачів сайту «Оглядач». Питання можна ставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/636.html (ул.Панаса Мирного, 17).