Василь Кисельов розповість про причини «саботажу» Партії регіонів
08:55, 13 листопада 2007Політика
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13 листопада о 13-00 в інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція кандидата в народні депутати від Партії регіонів Василя Кисельова на тему: «Істинні причини «саботажу» Партії регіонів». Після прес-конференції Василь Кисельов відповість на питання читачів сайту «Оглядач». Питання можна ставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/636.html (ул.Панаса Мирного, 17).
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