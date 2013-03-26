Рибак хоче, щоб Європа і двері тримала відчиненими, і крок назустріч зробила

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час засідання Парламентської асамблеї Польщі, Литви та України, що проходить сьогодні у Варшаві.

Голова ВР відзначив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою України, додавши, що українська влада вийшла зараз на "фінішну пряму" для підписання Угоди про асоціацію.

В.Рибак зазначив, що українська влада усвідомлює, що Євросоюз для підписання документу вимагає від українців реалізації низки реформ.

За його словами, українці готові їх втілювати у життя, але, водночас, Україна потребує "кроку назустріч" та "відчинених дверей".

Голова ВР України відзначив, що документ також дозволить втілювати європейські стандарти в Україні, висловивши сподівання, що за сприяння Польщі та Литви українцям вдасться "зблизити позиції" з Євросоюзом.

Глава польського Сенату Богдан Борусевич та литовського Сейму Відас Гядвілас під час своїх промов запевнили, що вони підтримують європейську інтеграцію України та підписання Угоди про асоціацію.

Вони відзначили, що підписання цього документу стане успіхом не лише української влади, а й прихильників вступу українців до ЄС.

"Ми будемо виступати за те, аби (на саміті "Східного партнерства") було підписано Угоду про асоціацію України з ЄС", - сказав Б.Борусевич.

Глава Сейму Литви, яка головуватиме в Євросоюзі в другій половині цього року, назвав важливим підписання Угоди про асоціацію з Україною не лише для Києва, Варшави та Вільнюса, але й для усього Євросоюзу.