Кріль: підписувати не буду

Ігор Кріль не підписував і не підписуватиме зобов`язання НУ-НС увійти до коаліції з БЮТ в парламенті. Про це він заявив в інтерв`ю "ІнтерМедіа консалтинг".

"Це зовсім не Угода про створення коаліції. Цього дуже часто не розуміють і думають, що мої колеги підписувалися під Коаліційною угодою з БЮТ. Це не так. Підписувалися під якоюсь заявою", - відзначив І. Кріль.

"Я не розумію, що це за заява. Мені про неї розповідали і пояснювали, що це таке, кожен по-різному. І говорити про неї я не хочу, тому що мені не дали її навіть прочитати. Я її не підписав і підписувати не буду".

Як повідомлялося, 1 листопада 2007 року блок "Наша Україна - Народна самооборона" завершив збір підписів під зобов`язанням увійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з Блоком Юлії Тимошенко.

Зобов`язання підписали 69 з 72 народних депутатів. Не поставили підписи секретар РНБО Іван Плющ і два члени партії "Народний союз "Наша Україна" Ігор Кріль і мер Мукачево Василь Петьовка. Про це повідомила прес-служба НУ-НС.