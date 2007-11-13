ЦВК заявляє, що нічим допомогти не може

Центральна виборча комісія не має повноважень на призначення дати першого засідання Верховної Ради у разі блокування роботи Підготовчої групи в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні в Києві.

«Центральна виборча комісія відповідно до статті 19 Конституції України і ст. 3 закони про ЦВК може діяти тільки в рамках визначених законом повноважень. Такого повноваження з призначення дати проведення сесії в законі немає», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Голова ЦВК також зазначив, що йому нічого не відомо про те, що зараз відбувається в рамках робочої групи з підготовки і організації першої сесії ВР VІ скликання.

«Ми можемо виходити з якихось певних результатів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на засіданні Підготовчої групи з організації першого засідання парламенту VI скликання були присутні представники від усіх політичних сил, що перемогли на виборах. Проте учасники засідання не ухвалили жодного рішення щодо підготовки роботи ВР. Зокрема, на засіданні Підготовчої групи так і не був обраний її голова. Було запропоновано дві кандидатури - від НУ-НС і БЮТ – Роман ЗВАРИЧ, від ПР, КПУ і Блоку Литвина – Адам МАРТИНЮК. Жодна з цих кандидатур не одержала потрібної кількості голосів.

Наступне засідання Підготовчої групи у ВР відбудеться сьогодні, 13 листопада, о 15.00.