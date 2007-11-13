ЦВК обіцяє розглянути регіоналів у четвер
11:34, 13 листопада 2007Політика
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Комісія призначила дату
Центральна виборча комісія на засіданні 15 листопада розгляне питання про реєстрацію народних депутатів від Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні журналістам у Києві.
«Учора Партія регіонів здала документи на реєстрацію всіх своїх кандидатів, і ми вже визначили дату розгляду цього питання. Це буде четвер», - сказав В.ШАПОВАЛ.
Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 12 листопада направила в ЦВК документи на реєстрацію 175 народних депутатів.
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