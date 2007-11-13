ЦВК обіцяє розглянути регіоналів у четвер

Центральна виборча комісія на засіданні 15 листопада розгляне питання про реєстрацію народних депутатів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ сьогодні журналістам у Києві.

«Учора Партія регіонів здала документи на реєстрацію всіх своїх кандидатів, і ми вже визначили дату розгляду цього питання. Це буде четвер», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 12 листопада направила в ЦВК документи на реєстрацію 175 народних депутатів.