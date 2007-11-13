Шеварнадзе розповів, від чого залежать шанси Саакашвілі

Колишній Президент Грузії Едуард ШЕВАРДНАДЗЕ вважає, що питання вступу Грузії в Північноатлантичний альянс відкладене надовго.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Ахалі Таоба» від 13 листопада, передає «Новини-Грузія».

«Ми дуже хочемо вступити в НАТО, і для Грузії це справді дуже необхідно, але зараз про це навіть говорити зайве. Це питання відкладено надовго», - заявив Е.ШЕВАРДНАДЗЕ, коментуючи останні події в Грузії і їх наслідках для країни.

На запитання, які шанси є у Михайла СААКАШВІЛІ бути вибраним удруге Президентом Грузії, Е.ШЕВАРДНАДЗЕ відзначив, що багато залежить саме від М.СААКАШВІЛІ.

«Я не роблю аналізу - це було його право (оголосити вибори), і він ним скористався. Що стосується шансів - це залежить від багатьох чинників - скільки кандидатів буде висунуто і хто вони будуть, яку передвиборчу кампанію вони проведуть і на чому зробить акцент сам М.СААКАШВІЛІ, як впорається з існуючими проблемами», - відзначив він.

Водночас колишній Президент Грузії вважає, що ситуацію, що створилася в зовнішній політиці країни, не можна назвати «повною політичною ізоляцією».

«З деякими країнами у нас були доволі напружені відносини і до подій, що сталися останнім часом. Що стосується Америки, заяви її представників правда дуже важкі, і ситуація повинна бути терміново виправлена», - заявив Е.ШЕВАРДНАДЗЕ.

За його словами, для цього керівництво країни має просто відмінити надзвичайний стан. «Надзвичайний стан - сам по собі важка річ для країни. Це фактично військове положення, і цього американці не приймуть», - вважає він. При цьому Е.ШЕВАРДНАДЗЕ відзначив, що після відміни надзвичайного стану "все потихеньку виправиться".

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту, які продовжувались у Грузії з 1 листопада і які були розігнані поліцією 7 листопада, в Грузії діє надзвичайний стан, введений М.СААКАШВІЛІ в ніч на 8 листопада строком на 15 діб. 8 листопада М.СААКАШВІЛІ заявив про готовність провести дострокові президентські вибори 5 січня одночасно з референдумом про час проведення парламентських виборів: навесні або восени 2008 року. Опозиція схвалила рішення М.СААКАШВІЛІ.