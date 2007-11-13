Шаповал описав наступного голову Центрвиборчкому

Володимир ШАПОВАЛ задовільно оцінює свою роботу на посаді голови Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ШАПОВАЛ висловив сьогодні журналістам у Києві.

Разом з тим, В.ШАПОВАЛ на «чотири з плюсом» оцінив діяльність всього складу Центрвиборчкому.

Відповідаючи на питання, хто є кращим фахівцем у нинішньому складі ЦВК, В.ШАПОВАЛ сказав: «Хто завгодно, окрім мене. Як я можу себе оцінювати?»

Голова ЦВК також повідомив, що має намір продовжити свою діяльність на посаді голови Комісії. «Закон дозволяє мені працювати на цій посаді до 65 років, тобто ще приблизно 5 років», - пояснив він.

На його думку, наступний голова ЦВК має бути молодшим за нього, більш енергійним і не обов`язково мати вчений ступінь і звання. «Ця людина обов`язково повинна мати значний досвід державної роботи. Це може бути чоловік або жінка, обов`язково громадянин України, який має відповідати вимогам, встановленим в законі про ЦВК», - додав В.ШАПОВАЛ.