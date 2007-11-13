Мартинюку соромно

Заступник голови Верховної Ради V скликання Адам МАРТИНЮК виступає за відмову від практики внесення змін до виборчого законодавства напередодні виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК заявив сьогодні під час виступу на святкуванні 10-річного ювілею з дня створення Центральної виборчої комісії.

«На превеликий жаль, за традицією, в останній день перед виборами ми вносимо зміни до виборчого законодавства. Ми так і не прийшли до того моменту, коли сказали б: «Досить! Ми створили найкраще законодавство, до якого не варто втручатися», - сказав А.МАРТИНЮК.

Віце-спікер парламенту п`ятого скликання вважає за необхідне створити таке законодавство, щоб потім напередодні чергових або позачергових виборів його не потрібно було «латати». За його словами, таке законодавство слід розробляти після проведення виборів у спокійному і зваженому режимі.

На думку А.МАРТИНЮКА, діючий склад ЦВК здатний підготувати необхідні пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства.

«Нам соромно не мати закону, який би раз і назавжди встановив правила, за якими всім було б набагато легше», - зазначив А.МАРТИНЮК.