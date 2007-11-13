Шуфрич заспокоїв: небезпеки немає, але це - попередня інформація

Сірка в суховантажниках, що зазнали аварії в Керченській протоці, перебуває в закритому стані. Про це сьогодні в Бердянську на нараді з питань ліквідації наслідків стихії 10-11 листопада повідомив міністр МНС Нестір ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр уточнив, що «сірка закрита залізними кришками». При цьому він зазначив, що спочатку була небезпека, що кришки в результаті аварії суден могли бути пошкоджені.

Разом з тим, Н.ШУФРИЧ підкреслив, що це - попередня інформація.

Крім того, він зазначив, що робота водолазів ускладнена у зв`язку з несприятливими погодними умовами.

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм в Керченській протоці зазнали аварії два десятки суден, шість з них пішли на дно, в результаті близько 6,8 тисяч тонн сірки і близько 1,3 тисяч тонн мазуту опинилися в морі.