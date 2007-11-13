Симоненко назвав дату першого засідання ВР

Якщо 27 жовтня були опубліковані результати виборів, то 26 листопада, на 30-й день після оголошення результатів виборів, Верховна Рада має вже працювати. Лідер Компартії України Петро Симоненко вважає, що парламент збереться на своє перше засідання в строк, передбачений законодавством України. Про це він заявив ІнтерМедіа консалтинг.

Відповідаючи на питання, чи розділяє він думку лідера БЮТ, що перша сесія Верховної Ради VI скликання, попри затягування ухвалення рішень на засіданні Підготовчої групи, почнеться не пізніше за 26 листопада, політик сказав: “Не про неї потрібно вести розмову. А про те, що є закон, який передбачає, що після того, як стануть опубліковані результати виборів, які оголосив Центрвиборчком, протягом місяця збирається парламент. Є норма закону, яку повинні всі виконувати”, - зауважив він.

Кажучи про засідання Підготовчої групи з організації першого дня роботи парламенту VI скликання, Петро Симоненко висловив думку, що найближчим часом буде досягнутий консенсус в голосуванні за її керівника.

“Просто йде колосальна боротьба фінансово-політичних угрупувань. І лише КПУ нейтральна в цій частині. Спочатку, беручи участь у виборчій кампанії, ми відмовилися від крупного капіталу і не допустили, щоб в списках КПУ були олігархи. Тому я вважаю, що для нормальної і професійної роботи робочої групи треба, щоб протиборчі сторони погодилися з кандидатурою Мартинюка”, - підкреслив Симоненко.

Він висловив упевненість, що чим швидше сторони погодяться з тим, що Адам Мартинюк – краща кандидатура на пост керівника робочої групи, тим “набагато швидше, оперативніше і професійніше будуть підготовлені всі матеріали, які потрібні на перше засідання ВР”.

Нагадаємо, вчора лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що якщо підготовча група не зможе визначитися з датою відкриття сесії, то депутати 26 листопада матимуть право зайти в сесійний зал і почати роботу.