Томенко пов`язує проблему «непідписантів» із Закарпатською НУ

Як тільки Закарпатська обласна організація “Нашої України” виконає угоду про співпрацю між БЮТ та партією “Народний Союз – Наша Україна” на регіональному рівні, проблема відмови двох членів блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які представляють Закарпаття, підписувати коаліційну угоду буде вирішена автоматично.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що навесні цього року між регіональними партійними осередками блоку «Наша Україна» і БЮТ були підписані угоди, які передбачають співпрацю та вихід з усіх коаліцій, що утворені з Партією регіонів на місцевому рівні. Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, ці угоди зобов’язували БЮТ та “Нашу Україну” в органах місцевої влади створити демократичну коаліцію. Заступник лідера БЮТ наголосив, що єдиною обласною радою, в якій досі не сформовано такої коаліції, є Закарпатська, оскільки фракція “Наша Україна” перебуває в коаліції з Партією регіонів, а БЮТ досі в опозиції.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що “як тільки керівництво “Нашої України” зобов’яже свій осередок у Закарпатті виконати цю угоду, то проблема відсутності 226 голосів у демократичній коаліції зніметься сама собою”. “Саме системна співпраця БЮТ та “Нашої України” на регіональному рівні призведе до того, що 2 депутати від Закарпаття підпишуть угоду про створення демократичної коаліції”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ і Василь ПЕТЬОВКА.

6 листопада І.КРІЛЬ у коментарі «Газете 24» заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС. «Я далекий від того, щоб підписати це зобов`язання. Мені навіть не дали його на руки, хоча я наполягав на тому, щоб уважно його прочитати і проаналізувати. Мені сказали, що це непублічний документ», - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, якщо документ справді є непублічним, то чому були винесені на публічне обговорення його прізвище і прізвища його колег. «Чому саме нас трьох, хоча мені відомо, що тих, які не підписали, було більше? Цей документ не має юридичної сили. Він потрібний тільки для того, щоб підставляти людей», - сказав І.КРІЛЬ.

При цьому, 6 березня регіональні осередки «Нашої України» і Блоку Юлії Тимошенко підписали угоди про співпрацю. Підписання угод між керівниками регіональних партійних осередків та фракцій у місцевих та обласних радах блоку «Наша Україна» і БЮТ відбулося у Пущі-Водиці під Києвом. За словами лідера БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, підписання відповідних угод є початком процесу анулювання всіх «раніше неприродно створених коаліцій».