НУ-НС в односторонньому порядку змінить коаліційну угоду з БЮТ

Політрада Блоку "Наша Україна - Народна самооборона" схвалила зміни, підготовлені Українською республіканською партією "Собор" до коаліційної угоди з Блоком Юлії Тимошенко.

Як повідомила прес-служба "Собору", за таке рішення на засіданні 12 листопада висловилася абсолютна більшість членів політради. Було також вирішено доручити керівництву політради довести до відома БЮТ відповідні зауваження і напрацювати механізм їх включення в проект угоди.

Нагадаємо, лідер Української республіканської партії "Собор" Анатолій Матвієнко вважає популістськими обіцянки Блоку Юлії Тимошенко протягом 2 років повернути громадянам знецінені внески в Ощадбанку колишнього СРСР і відмовитися від призову на службу в армії з 2008 року.

Він висловив сумнів у тому, що держава зможе знайти кошти на реалізацію таких ініціатив, і в першочерговості таких ініціатив.

8 листопада українська республіканська партія "Собор" підготувала зауваження щодо проекту коаліційної угоди між НУ-НС і БЮТ. Лідер "Собору" заявив, що у випадку, якщо ці зауваження не будуть враховані, він підпише коаліційну угоду із застереженнями. Він також сказав, що голова політради НУ-НС В’ячеслав Кириленко не погоджував текст коаліційної угоди з членами політради перед його підписанням.

У той же час Матвієнко заявив, що готовий підтримати кандидатуру Тимошенко на пост прем`єра: "Та буду я голосувати за неї! Хай не переживає!"

БЮТ і НУ-НС домовилися створити коаліцію в новій Верховній Раді ще 15 жовтня.

Інтермедіа консалтинг