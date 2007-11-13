Азаров у Киргизії дарма згаяв 7 годин

Україна поки не змогла домовитися з Киргизією щодо питання вступу до СОТ. В результаті більш ніж семигодинного обговорення делегації, очолювані главою Мінфіну Миколою Азаровим і його киргизьким колегою Акілбеком Жапаровим, не досягли ніяких домовленостей, повідомляє «24.kg» .

Микола Азаров пропонував киргизькій стороні реструктурувати державний борг України, який складає більше $27 мільйонів, «за рахунок технічної допомоги». Передбачалося, що зобов`язання будуть погашені до кінця першого кварталу 2008 року.

В той же час Україна не має наміру погоджуватися на визнання боргу перед цією країною державним. Про це з посиланням на міністра економіки Анатолія Кінаха повідомляє proUA . «Ми готові розглядати дуже багато пропозицій, але визнання боргу державним не підтримаємо», - заявив Кінах.

Сьогодні в першій половині дня Микола Азаров разом з міністром закордонних справ Арсенієм Яценюком відбув до Києва. У другому раунді переговорів українську сторону представлятиме заступник міністра економіки Валерій П’ятницькій.