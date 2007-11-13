Костенко висунув ще 3 умови участі УНП у створенні ”партії Ющенка”

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що УНП готова взяти участь у створенні єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” за умови обрання керівників цієї партії шляхом таємного голосування на всіх рівнях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він сказав під час інтернет-конференції на «Главреді».

Також, за словами Ю.КОСТЕНКА, потрібно, аби НУ-НС стала правою політичною силою, а не ліберальною.

Крім того, лідер УНП наполягає, що єдина партія має створюватись шляхом об’єднання близьких за ідеологією політичних сил, а не шляхом ліквідації, приєднання чи розпуску.

Як повідомлялося, раніше Ю.КОСТЕНКО наголошував, що для того, аби нова партія могла бути створена через об`єднання, а не лише через саморозпуск та приєднання, необхідно внести зміни до Закону про політичні партії. Проект таких змін УНП подала до Міністерства юстиції 22 лютого 2007 року.