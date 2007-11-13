Людина Литвина стане компромісом для ПР, БЮТ та НУ-НС?

У засіданні Підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради України VI скликання оголошено перерву на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, оголошення перерви пов’язане з тим, що БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона» висунули на посаду керівника Підготовчої групи представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА.

При цьому, сказала Г.ГЕРМАН, БЮТ і НУ-НС звернулися до І.ШАРОВА з проханням не брати самовідвід і під час перерви провести консультації з цього питання.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи готова Партія регіонів підтримувати І.ШАРОВА на посаду голови Підготовчої групи, Г.ГЕРМАН зазначила, що після перерви будуть проведені консультації для того, щоб з’ясувати позицію самого І.ШАРОВА з цього питання.

Вона не виключила, що Партія регіонів підтримає І.ШАРОВА «для того, щоб розблокувати роботу Підготовчої групи і приймати позитивні рішення».