Підготовча група розійшлася з ВР

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання продовжить свою роботу завтра, 14 листопада, о 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що під час сьогоднішнього засідання не було прийнято позитивного рішення щодо обрання голови Підготовчої групи. О.ТУРЧИНОВ зазначив, що БЮТ та НУ-НС як компроміс пропонували обрати на посаду голови Підготовчої групи представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА, однак він зняв свою кандидатуру.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, БЮТ та НУ-НС пропонували обрати двох співголів – від НУ-НС та БЮТ та від Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина. Однак і ця пропозиція не знайшла підтримки.

Ще однією пропозицією було обрання голови Підготовчої групи від Партії регіонів, його заступника - від БЮТ та секретаря - від НУ-НС. «Однак і ця пропозиція не була проголосована», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що натомість Партія регіонів і КПУ наполягали на тому, аби головою підготовчої групи було обрано Адама МАРТИНЮКА.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що відмова другий день поспіль обрати голову Підготовчої групи робиться Партією регіонів і КПУ «виключно для того, щоб затягнути початок роботи Верховної Ради».

Не зважаючи на це, запевнив О.ТУРЧИНОВ, Верховна Рада розпочне свою роботу не пізніше 26 листопада. Він нагадав, що рішення Підготовчої групи мають рекомендаційний характер, і тому всі організаційні питання щодо діяльності ВР можуть бути проголосовані безпосередньо у сесійному залі.

У свою чергу голова Політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що БЮТ та НУ-НС демонструють готовність до пошуку компромісу у питанні роботи Підготовчої групи. «Але Партія регіонів, КПУ і Блок Литвина працюють виключно на відтягування початку роботи ВР», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО закликав Партію регіонів, КПУ та Блок Литвина припинити саботаж робочої групи. «Переконаний, що завтра буде знайдено компроміс, і Підготовча група зможе конструктивно працювати», - сказав він.