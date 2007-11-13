Мартинюка можуть обміняти на дату

Представник Блоку Литвина в Підготовчій групі з організації роботи першого засідання Верховної Ради VІ скликання Ігор ШАРОВ відмовився обійняти посаду голови Підготовчої групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

І.ШАРОВ зазначив, що Блок Литвина погоджується на те, щоб у цій Підготовчій групі її представник обіймав посаду секретаря.

Він зазначив, що сьогодні “Наша Україна - Народна самооборона” і БЮТ знову відмовлялися підтримати кандидатуру Адама МАРТИНЮКА на посаду голови Підготовчої групи, в той же час Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина знову пропонували кандидатуру А.МАРТИНЮКА на цю посаду.

Між тим І.ШАРОВ вважає, що може бути досягнута домовленість, що кандидатура А.МАРТИНЮКА буде підтримана в обмін на визначення дати першого засідання парламенту на період з 21 по 23 листопада.

І.ШАРОВ зазначив, що Партія регіонів виступає за проведення першого засідання ВР 26 листопада, і це може стати компромісом в даному питанні.

Учасники підготовчої групи у ВР так і не досягли домовленостей. Наступне засідання відбудеться завтра о 15.00.