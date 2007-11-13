Вінський оголосив умови “розлучення” БЮТ з НУ-НС

Відсутність під коаліційною угодою, підписаною лідерами БЮТ і блоку "Наша Україна – Народна самооборона" хоча би 2 підписів означатиме розрив домовленостей між двома політичними силами.

Про це заявив сьогодні кандидат в народні депутати від БЮТ Йосип Вінський. В той же час він зауважив, що вчорашнє рішення політради НУ-НС, що підтримала зауваження УРП "Собор" до коаліційної угоди, ще не означає порушення домовленостей, оскільки "вони проголосували за пропозиції (до коаліційної угоди)".

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