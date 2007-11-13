Сумський губернатор Павло Качур дасть прес-конференцію в ”Главреді”

16:34, 13 листопада 2007
Політика
319

14   листопада   об  11:00  в  прес-центрі  Glavred-Media  відбудеться прес-конференція  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  Павла  Качура.  Тема: «Шляхи залучення інвестицій в регіон».

А вже о 12:00  Павла  Качур буде  відповідати  на  запитання  читачів на http://chat.glavred.info/

Акредитація за тел.: (044) 569-89-94,95

Наша адреса: Стрітенська 2/8

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter