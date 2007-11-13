Сумський губернатор Павло Качур дасть прес-конференцію в ”Главреді”

14 листопада об 11:00 в прес-центрі Glavred-Media відбудеться прес-конференція голови Сумської обласної державної адміністрації Павла Качура. Тема: «Шляхи залучення інвестицій в регіон». А вже о 12:00 Павла Качур буде відповідати на запитання читачів на http://chat.glavred.info/ Акредитація за тел.: (044) 569-89-94,95 Наша адреса: Стрітенська 2/8

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