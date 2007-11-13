Сумський губернатор Павло Качур дасть прес-конференцію в ”Главреді”
16:34, 13 листопада 2007Політика
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14 листопада об 11:00 в прес-центрі Glavred-Media відбудеться прес-конференція голови Сумської обласної державної адміністрації Павла Качура. Тема: «Шляхи залучення інвестицій в регіон».
А вже о 12:00 Павла Качур буде відповідати на запитання читачів на http://chat.glavred.info/
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