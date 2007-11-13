Богатирьова ставить помаранчевим ультиматум

Представник Партії регіонів у підготовчій групі з організації роботи першого засідання Верховної Ради України 6-го скликання Раїса БОГАТИРЬОВА попереджає, що в разі, якщо Блок “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ не йтимуть на компроміси, то і 26 листопада перше засідання може не відбутися.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «якщо ми будемо працювати у такий спосіб, як сьогодні, коли намагаються переконати у своїй боєздатності, дієздатності наші опоненти, то, я думаю, що і 26 листопада виборці можуть не дочекатися відкриття першої сесії VI скликання».

Вона зазначила, що «якби здоровий глузд і знання регламенту та патріотичні позиції були в наших опонентів, то вони б сьогодні погодились на ту кандидатуру, яку запропонували Блок Литвина, Партія регіонів і КПУ». (Ці три політичні сили пропонують кандидатуру Адама МАРТИНЮКА – УНІАН).

На запитання журналістів, чи можливо вирішення спірних питань через голосування в пакеті, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що «вони вже так звикли до пакетних пропозицій, пакетних голосувань, що, мені здається, вони в пакеті будуть весілля грати - всі разом НУ-НС і Блок Тимошенко, і одночасно в такому ж тандемі будуть розлучатися за один день».

Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що не хотіла б, щоб були спекуляції навколо питання щодо можливості поступок з боку Партії регіонів стосовно дати першого засідання в обмін на те, що НУ-НС та БЮТ підтримають кандидатуру А.МАРТИНЮКА.

Вона підкреслила, що ці питання розглядатимуться окремо. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, якщо підготовча група працюватиме плідно, то Партія регіонів не бачить перешкод у тому, щоб перше засідання ВР провести раніше, ніж 26 листопада. Крім того, зазначила Р.БОГАТИРЬОВА, вона вважає недоцільним ставити на перший план питання щодо дати проведення першого засідання. За її словами, спочатку необхідно обрати керівні органи підготовчої групи, напрацювати необхідні питання для розгляду їх у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання продовжить свою роботу завтра, 14 листопада, о 15.00. Під час сьогоднішнього засідання не було прийнято позитивного рішення щодо обрання голови Підготовчої групи. БЮТ та НУ-НС як компроміс пропонували обрати на посаду голови Підготовчої групи представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА, однак він зняв свою кандидатуру.