Чого чекають українці від нового уряду (опитування)

34,6% українців очікують покращень у країні в зв’язку з новим складом Верховної Ради та уряду. Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження Інституту Горшеніна в рамках річної програми досліджень “Ментальні основи вибору”, які представив на прес-конференції в агентстві УНІАН директор Інституту Кость БОНДАРЕНКО.

Разом із тим, зазначив політолог, 31,4% респондентів нічого не очікують, 16% - очікують погіршень, 18% опитаних було важко відповісти.

Крім того, повідомив К.БОНДАРЕНКО, 9,4% опитаних вважають, що уряд має працювати півроку, щоб помітно покращити ситуацію в країні, 18,7% - 1 рік, 19,6% - 2 роки, 21,8% - до 5 років, 8,8% - більше 5 років, 21,7% опитаних було важко відповісти.

Також, за даними дослідження, 19,3% опитаних громадян вважають, що політичні партії, які залишилися в меншості у Верховній Раді, повинні радикальним чином відстоювати свої права (блокування роботи Верховної Ради, організація мітингів, протестів), майже половина опитаних (49,2%) вважає, що цього робити не треба, 31,5% респондентів було важко відповісти.

Крім того, згідно з результатами дослідження, 33,7% опитаних громадян вважають, що причина підвищення цін на продукти полягає в політичній нестабільності в країні, 32,1% звинувачують у цьому політику уряду, 8,8% - виробників продуктів, 8,4% - продавців на ринках та в магазинах, 8,3% вважають причиною підвищення цін на продукти зростання цін на пальне та інші складові витрат сільгоспвиробників, 8,4% респондентів було важко відповісти.

Всеукраїнське дослідження проводилось з 1 по 10 листопада 2007 року у 129 населених пунктах України. Похибка вибірки не перевищує +/- 2,2%.