Янукович в Анапі зустрівся з Зубковим

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував прем`єр-міністру Росії Віктору ЗУБКОВУ створити спільну українсько-російську групу для ретельнішого вивчення причин і наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 10 листопада в районі Чорного і Азовського морів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію В.ЯНУКОВИЧ озвучив сьогодні під час зустрічі з В.ЗУБКОВИМ в Анапі (РФ).

Українську частину робочої групи, за пропозицією В.ЯНУКОВІЧА, очолюватиме заступник міністра транспорту Володимир КОРНІЄНКО. До групи також увійдуть заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ і директор Інституту біології південних морів. До Української частини комісії, ймовірно, ввійдуть вісім чоловік.

Також сторони погодились, що необхідно прозоріше інформувати один одного і населення про причини і наслідки цієї надзвичайної ситуації.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив своєму російському колезі про те, що вважає за необхідне розглянути питання щодо вдосконаленню системи управління Керченською протокою.

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм в Керченській протоці зазнали аварії близько двох десятків суден. У результаті близько 6,8 тисяч тонн сірки і близько 1,3 тисяч тонн мазуту опинилися в морі.