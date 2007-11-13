Кириленко хоче в угоді НУ-НС і БЮТ врахувати інтереси Ющенка

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що коаліційна угода між БЮТ та НУ-НС не підлягатиме ревізії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи той факт, що УРП «Собор» висловила свої зауваження до змісту коаліційної угоди.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що юридично коаліційна угода буде підписана на початку роботи Верховної Ради VІ скликання.

Він наголосив, що у блоці НУ-НС детально ознайомилися із зауваженнями УРП «Собор» до угоди, які, в основному, зводяться до питання запровадження контрактної служби у Збройних силах України.

«Ми переконані, що це питання, як дуже важливе, буде розв’язано в інтересах обох сторін, враховуючи те, що питаннями оборони повинен опікуватися Президент України як Верховний головнокомандувач», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що пропозиція Президента повинна бути взята до уваги.

«Всі інші зауваження - це деталі, які можуть бути обговорені – частково прийняті, частково відхилені. І будь-яке обговорення на вчорашньому засіданні Політради НУ-НС не означає жодної ревізії принципових засад угоди щодо створення коаліції демократичних сил, які були досягнуті ще 15 жовтня і підписані на рівні керівників блоку», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що НУ-НС і надалі налаштований на те, аби в перший день роботи парламенту була створена коаліція демократичних сил.

У свою чергу заступник лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ зазначив, що з боку УРП «Собор» немає жодного ультиматуму щодо необхідності включення їх пропозицій до тексту коаліційної угоди.

«Угода вже підписана, і БЮТ не бачить сенсу її перегляду», - сказав він.